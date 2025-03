Uno stanziamento di 269.000 euro da Regione Lombardia alla provincia di Como per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli delle polizie locali per il 2025. I fondi sono stati destinati a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano per acquistare autovetture ecologiche, moto e scooter, fototrappole, sniffer, taser, body cam, dash cam, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio.

La Regione ha finanziato complessivamente 99 richieste, 10 arrivate dal Comasco, per un totale di 2,5 milioni di euro. In provincia di Como vengono finanziati i comuni di Como, Uggiate con Ronago, Gravedona ed Uniti, Guanzate, Albavilla, Anzano del Parco, Cantù, Erba, Lurago d’Erba e Menaggio.

“La sicurezza – ha dichiarato l’assessore regionale, Romano La Russa – è una priorità e con questo provvedimento vogliamo rafforzare le nostre Polizie locali. Grazie a questo finanziamento, i Comandi potranno dotarsi di attrezzature e mezzi essenziali per affrontare le emergenze in modo più efficace e migliorare le proprie capacità operative”.

“Queste risorse sono un investimento per tutti i nostri cittadini. – ha commentato Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Grazie al finanziamento, gli uomini delle nostre polizie locali potranno fronteggiare le emergenze con mezzi e attrezzature più efficienti e sicure per la loro e la nostra incolumità”.