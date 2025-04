Inventore e umanista famoso nel mondo, capace con le sue scoperte di rivoluzionare per sempre la scienza: Alessandro Volta è al centro della due giorni che si è chiusa oggi a Cernobbio, nella splendida cornice di Villa Erba. “Bilancio estremamente positivo”, ha commentato il sottosegretario di Stato con delega all’innovazione, Alessio Butti.

Gli eventi in programma, eterogenei e diversificati, daranno ulteriore lustro al territorio comasco, culla della genialità di Alessandro Volta. Un’occasione, quindi, per celebrare il grande inventore, che è ponte tra passato e presente ed è stimolo per affrontare anche le sfide che l’innovazione porta con sé.

Celebrazioni voltiane, a Cernobbio grandi volti istituzionali (e non solo)

“Gli organizzatori stanno già pensando al secondo evento, sempre qui a Cernobbio, ma su un tema diverso, presumibilmente prima della pausa estiva. Siamo riusciti a creare una sorta di palestra di confronto tra grandi scienziati. Pensare che il Lago di Como ospiti eventi internazionali direi che è un’occasione importante per il territorio”, ha sottolineato il sottosegretario Butti.

A ribadire l’importanza delle celebrazioni voltiane anche Elena Guerri Dall’Oro, coordinatrice struttura di Missione Anniversari nazionali, che si fa portavoce del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ed Enrico Lironi, consigliere di amministrazione Fondazione Cariplo.