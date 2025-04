Regolamentare gli affitti brevi a uso turistico in Lombardia: è questo l’obiettivo del progetto di legge depositato dal gruppo regionale del PD. A presentarlo è il consigliere regionale Angelo Orsenigo, che sottolinea come il fenomeno, in forte espansione, stia erodendo l’offerta abitativa a lungo termine, in particolare nei centri storici e, con ancora più urgenza, nella città di Como.

“La proposta – spiega Orsenigo – dà ai comuni ad alta tensione abitativa la possibilità di fissare limiti agli affitti brevi, in base al rapporto tra posti letto turistici e numero di residenti. Serve ristabilire un equilibrio tra diritto alla casa e turismo”. Il testo, ispirato al modello toscano, prevede l’offerta ai comuni di strumenti concreti per gestire il fenomeno e sanzioni per chi non rispetta le regole. Il progetto si inserisce nel quadro di una più ampia iniziativa legislativa nazionale del PD a firma del senatore Franco Mirabelli, e in sintonia con esperienze nate dalla società civile, come quella di ‘Alta tensione abitativa’ a Venezia.

“Como – conclude Orsenigo – è un caso emblematico: l’overtourism sta alterando profondamente il mercato immobiliare e la vivibilità della città. Per questo serve una risposta legislativa tempestiva”.