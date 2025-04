Vittoria a Lecce e messaggio all’insegna del fair-play da parte del presidente del Como Mirwan Suwarso. In un messaggio su Instagram l’esponente della proprietà del club non ha nascosto la sua soddisfazione per il successo per 3-0 in Puglia ma allo stesso tempo ha voluto tendere la mano ai sostenitori salentini, con la loro squadra che rischia la retrocessione in serie B.

Il messaggio di Suwarso

Oggi celebriamo una vittoria meritata e la crescita costante di una squadra che, partita dopo partita, riflette sempre più chiaramente la visione del suo allenatore. I nostri ragazzi hanno dimostrato coraggio, carattere e unità — e di questo siamo orgogliosi.

Ma il calcio è fatto di due lati. Se da una parte esultiamo, dall’altra riconosciamo il dolore della sconfitta. Al popolo di Lecce: conosciamo cosa significhi lottare, e speriamo sinceramente che la vostra squadra trovi la salvezza e la serenità nelle settimane a venire.