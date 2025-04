(ANSA) – NUORO, 20 APR – Un arrampicatore sportivo, rimasto bloccato nella parete rocciosa di Punta Cusidore a Oliena (Nuoro) è stato tratto in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. L’uomo, ieri sera, era in compagnia di altre tre persone sulla via di arrampicata "L’ombra della mia mano". Si stava calando dall’alto quando, a seguito di problemi con la corda, è rimasto bloccato in sospensione senza poter proseguire la calata. Immediata l’attivazione della Stazione di Nuoro del Soccorso Alpino che, insieme a tecnici delle stazioni di Iglesias, Olbia e Medio Campidano si sono recati subito sul posto. L’uomo è stato individuato attraverso il drone dotato di camera termica. Il Soccorso Alpino ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero del Centro Sar dell’Aeronautica Militare. L’elicottero dapprima si è diretto a Nuoro per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino per poi dirigersi a Oliena, verso l’area delle operazioni. Le avverse condizioni meteo, però, non hanno permesso lo sbarco dei tecnici. Sul posto erano presenti altre due squadre del Soccorso Alpino, una posizionata sulla vetta e l’altra ai piedi della parete, pronte a supportare le successive fasi del recupero e in contatto telefonico con gli escursionisti. Le operazioni sono riprese con le prime luci dell’alba e l’uomo, insieme agli altri due compagni di cordata, è stato recuperato con l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus di base a Olbia. Sul posto anche il personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. (ANSA).