Passa ad alta velocità davanti a un posto di blocco della polizia locale in via Lombardia, non si ferma all’Alt e inizia una folle fuga. È accaduto ieri, a mezzogiorno circa. Gli agenti, secondo quanto ricostruito, avrebbero notato un veicolo di grossa cilindrata sopraggiungere a velocità sostenuta. La polizia locale ha intimato l’Alt, ma il conducente avrebbe accelerato cercando di scappare dal posto di blocco, dirigendosi ad alta velocità in direzione di Mariano Comense. L’uomo avrebbe anche effettuato manovre pericolose per fuggire, fino ad arrivare al parcheggio sotterraneo di un centro commerciale, dove, sarebbe finto contro un’auto, danneggiandola, senza fortunatamente provocare feriti. I vigili sono riusciti a bloccare l’uomo, un 21enne di nazionalità albanese, e lo hanno accompagnato al comando di via Manzoni. Gli agenti hanno sequestrato una modica quantità di hashish, trovata addosso al giovane, risultato irregolare sul territorio.

L’uomo è stato portato alla questura di Como per i rilievi fotodattiloscopici. Intanto, una pattuglia della polizia locale ha effettuato i rilievi dell’incidente causato durante il tentativo di fuga. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Gli è stato contestato, inoltre, il possesso della sostanza stupefacente e si è provveduto al ritiro della patente di guida.