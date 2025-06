(ANSA) – CEPPALONI (BENEVENTO), 26 GIU – Riunione di vip della politica, ma anche dello sport e dello spettacolo, lunedì prossimo a Ceppaloni per i festeggiamenti delle nozze d’oro di Clemente Mastella e Sandra Lonardo. Per il loro lungo matrimonio i coniugi hanno ricevuto la benedizione di papa Leone XIV, un momento, dicono, che hanno vissuto con grande emozione, ed ora si apprestano ad accogliere i tanti amici nella loro storica residenza di Ceppaloni, il comune sannita di tremila abitanti di cui Mastella è stato più volte sindaco. La messa, alle 18, sarà celebrata nella Chiesa di San Giovanni Battista, la stessa dove i due si sposarono 50 anni fa. Poi ci saranno i festeggiamenti, nella villa di famiglia. Tra i numerosi invitati, tanti amministratori, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il senatore Pierferdinando Casini, il vice presidente della Campania Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ma alla festa non mancheranno personaggi del mondo imprenditoriale, come Diego Della Valle, dello sport, a cominciare da Corrado Ferlaino e Andrea Carnevale, legati all’ex guardasigilli da vecchia amicizia (Mastella è stato vice presidente del Calcio Napoli), e vip del mondo dello spettacolo, sui cui nominativi però c’è il riserbo. (ANSA).