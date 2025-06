(ANSA) – BRUXELLES, 27 GIU – "Grazie Presidente Sergio Mattarella per il caloroso benvenuto e per la nostra conversazione al Quirinale questo pomeriggio. Continueremo a lavorare insieme perché tutti possano sentirsi parte di questo grande progetto comune che è l’Europa". Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, tra le vincitrici della XXXVII edizione del premio Marisa Bellisario, il riconoscimento per le donne che si sono distinte nelle istituzioni, nella professione, nella scienza, nel mondo accademico, nell’economia e nel sociale, sia a livello nazionale che internazionale. (ANSA).