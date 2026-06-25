Fiamme in un appartamento a Lomazzo, morto un uomo di 70 anni

Fiamme in un appartamento in via Somaini a Lomazzo questa notte intorno alle 3. L’incendiosi è sviluppato davanti al portone d’ingresso al piano terra. Una volta arrivati i vigili del fuoco all’interno dell’immobile è stato trovato un uomo di 70 anni ferito gravemente, una volta estratto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

A causa del rogo quindici persone residenti nei sette appartamenti dell’edificio 15 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni, alcune sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Indagini in corso per accertare le cause.