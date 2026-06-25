Il Real gela Como: scatta la recompra per Nico Paz ma si accende un’asta da 60 milioni

La speranza e i sogni dei tifosi di rivedere ancora Nico Paz con la maglia del Como si sono infranti nelle prime ore del pomeriggio. Una fiammella, però, arde ancora, anche se per alimentarla ci vorrà molta fede. Il Real Madrid ha deciso di ricomprarsi la stella argentina, non per metterlo a disposizione di José Mourinho, bensì per arricchire la sua già ben nutrita rosa con elementi da monetizzare. Il 21enne, infatti, non rientra nei piani tecnici del club: servono fondi per altri campioni e Nico Paz rappresenta per la Casa Blanca un’ottima cassa da 60 milioni.

Arriveranno dal Como? Difficile. Il club lariano ha affrontato quest’oggi il tema a Madrid, incontrando i dirigenti spagnoli con l’intento di rimandare la recompra. Il Como avrebbe la possibilità di acquistarlo ma, per quanto il giocatore sia diventato un simbolo internazionale, l’entrata nelle coppe europee impone di fare i conti con il Fair Play Finanziario. Spendere una cifra simile per un unico giocatore, seppur un talento in crescita costante, rimane un rischio troppo grande.

Il Real dal canto suo apre l’asta, alla quale sono interessati tanti club. Uno in particolare è molto vicino a Como e alla famiglia Paz: l’Inter. I nerazzurri, dopo la cessione di Dumfries e l’affare Palestra saltato, hanno un tesoretto da poter investire proprio sul classe 2004. Pertanto l’Inter rimane alla finestra e, qualora il Como fosse definitivamente fuori dai giochi, sarebbe pronta a chiudere l’assalto. I tifosi biancoblu non possono fare altro che aspettare e nel frattempo ricordare ognuna delle 70 presenze in Serie A collezionate da Nico Paz, con i suoi 18 gol e 16 assist. Resta il dovere di ringraziare per aver avuto il privilegio di vedere sbocciare il centrocampista argentino tra le rive del lago e guardare avanti. E se il sogno dovesse realizzarsi, scendere di nuovo in strada a festeggiare.