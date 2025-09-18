Arriva da Messina il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como, il colonnello Francesco Falcone. Sostituisce il colonnello Giuseppe Colizzi, che ha assunto un incarico di Stato Maggiore presso la Legione Carabinieri “Liguria”, a Genova. Originario di Roma, sposato e padre di due figli, dal 2022, il colonnello Falcone a Messina ha svolto l’incarico di comandante del reparto operativo del Comando provinciale.

Dal 2014, invece, aveva prestato servizio a Roma, al Comando generale dell’Arma, nell’ambito dell’ufficio operazioni. In precedenza, dal 2005 al 2006, a Torino era stato comandante di sezione del Nucleo Radiomobile. E ancora: dal 2008 al 2014 ha svolto gli incarichi di comando Compagnia a Montepulciano, in provincia di Siena, e a Catania. Nel corso della sua carriera militare, inoltre, il colonnello Falcone ha avuto esperienze all’estero, in particolare in Bosnia Erzegovina e Afghanistan.

Nuovo comandante provinciale, le priorità del colonnello Falcone

A Como massimo impegno da parte del nuovo comandante provinciale per garantire sicurezza sul territorio e contrastare qualsiasi forma di reato. Un territorio, ricorda il colonnello Falcone, diverso rispetto a quello di Messina – da cui proviene – ma dove è pronto a svolgere il suo lavoro “con massima dedizione e impegno”. “Sono onorato ed entusiasta”, commenta. “La missione dei carabinieri – sottolinea – è stare vicino alla gente, grazie alla presenza capillare sul territorio e alle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dai militari dell’Arma”.

Contrasto alla devianza giovanile e alla violenza di genere alcuni dei principali obiettivi su cui, da subito, si è messo al lavoro il colonnello Falcone. Un’attenzione, infine, alle infiltrazioni mafiose.