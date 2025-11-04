Un uomo di 89 anni di Como è morto in Liguria, dove stava trascorrendo una vacanza. Il corpo senza vita dell’anziano, Vittorio Sovalvigo, è stato trovato questa mattina sulla battigia di Cavi di Lavagna, in provincia di Genova.

Il personale della Guardia costiera di Santa Margherita Ligure ha cercato tra le denunce di persone scomparse e ha rintracciato i famigliari, che avrebbero riferito che l’anziano questa mattina all’alba era uscito per una passeggiata. Il magistrato dovrà valutare sull’eventuale autopsia.