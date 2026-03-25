La solidarietà unisce Como e Gaza, verso la Pasqua si amplifica l’appello per la pace

Gli aiuti partiti da Como e arrivati a Gaza, i ringraziamenti e il racconto delle criticità da Gaza arrivano a Como. Attraverso la Caritas diocesana è stato inviato nei giorni scorsi un nuovo contributo di 41 mila euro a sostegno della parrocchia della Sacra Famiglia. Un gesto di solidarietà che si inserisce in una raccolta fondi più ampia, avviata nell’estate 2025, che ha già raggiunto complessivamente 160 mila euro destinati alla Striscia, ma anche alle comunità di Cisgiordania e Libano. A esprimere gratitudine e a raccontare la drammatica situazione è padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza

In questo contesto, la parrocchia continua a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione locale, senza distinzione religiosa. Il ringraziamento si accompagna a un accorato appello alla preghiera e alla pace.

Un appello che con l’avvicinarsi della Pasqua, si fa ancor più forte.

Con la domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa densa di celebrazioni presiedute dal vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. Domenica 28 marzo alle 10 alla basilica di San Fedele come di consueto è prevista la benedizione dei rami di ulivo e di palma e la commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme seguita dalla processione verso il Duomo dove si proseguirà con la Santa Messa Pontificale, anche quest’anno la celebrazione sarà trasmessa in diretta su ETV.

Nella stessa giornata alle 15 alla Basilica dell’Annunciata di viale Varese è prevista la solenne esposizione del Santissimo Crocifisso e l’inizio del rito del Bacio.

La settimana prosegue il Lunedì Santo e la Via Crucis dei giovani. Si prosegue poi con la Messa Crismale del Giovedì Santo. Alla sera con la Cena del Signore ha inizio il Triduo pasquale. Il Venerdì Santo restituisce alla città uno dei momenti più sentiti: la Processione del SS. Crocifisso, in partenza alle ore 15.00 dalla Basilica dell’Annunciata. Giro corto con una sosta davanti alla chiesa di San Bartolomeo, dove sarà ricordato il miracolo del 1529. La processione sarà trasmessa su Espansione TV.

Dopo il silenzio del Sabato Santo e l’attesa della veglia, che si celebrerà alle 21 in Duomo, la Domenica di Pasqua, il solenne pontificale con benedizione papale è in programma alle 10 sempre in Cattedrale, che i fedeli potranno seguire ancora una volta in diretta su ETV.