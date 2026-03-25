Giardini a lago, arriva l’ufficialità: cantiere in ritardo di due mesi

Con una determina pubblicata all’albo pretorio del Comune di Como arriva l’ufficialità: i lavori di riqualificazione dei giardini a lago slittano di due mesi. Secondo le carte di Palazzo Cernezzi il cantiere si sarebbe dovuto chiudere a metà marzo, ma il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, aveva già più volte dichiarato che la conclusione sarebbe arrivata a fine aprile. Ora si parla di metà maggio.

Lo slittamento sarebbe riconducibile a una serie di criticità emerse in corso d’opera relative, in particolare, alle interferenze con i sottoservizi esistenti e ai necessari interventi legati all’imminente perizia di variante che riguarda l’area dove in passato si trovava la pista delle macchinine che passerà allo stadio. Un passaggio non contemplato dall’iniziale progetto.