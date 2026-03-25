Via Leoni, il sindaco dispone la chiusura anticipata del bar Deluxe il venerdì e il sabato

Rumore, schiamazzi anche la notte e disturbo della quiete pubblica. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese interviene con un’ordinanza che dispone la chiusura anticipata del Bar Deluxe di via Leoni. Dopo le ripetute lamentele, gli interventi delle forze dell’ordine e i provvedimenti del questore, disposto l’obbligo di chiusura anticipata del locale alle 20 nei giorni di venerdì e sabato. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 6 giugno, a partire da venerdì 27 marzo. Il 27 febbraio scorso, il questore Filippo Ferri aveva disposto la sospensione della licenza per 20 giorni al locale.