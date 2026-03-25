Il presidente Mattarella firma il piano d’azione triennale sulla disabilità

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di adozione del piano d’azione triennale sulla disabilità, già approvato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Soddisfatto il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli.

“Si conclude così un percorso ricco e condiviso, che ha visto la partecipazione dei gruppi di lavoro dell’Osservatorio nazionale, coordinati dal professore Serafino Corti”, aggiunge il ministro. “Il nuovo piano – spiega Locatelli – testimonia l’impegno costante e concreto dell’Italia per migliorare la qualità della vita di ogni persona, attraverso azioni e obiettivi condivisi tra i diversi livelli istituzionali e con il mondo delle associazioni”, che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso accanto alle persone più fragili e alle loro famiglie, per “promuovere i diritti delle persone con disabilità e garantire il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita sociale, civile, politica, culturale, sportiva, educativa del nostro Paese”.