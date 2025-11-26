Si era trasferito da Napoli per lavorare l’uomo di 37 anni morto ieri mattina per un tragico incidente in monopattino avvenuto a Ponte Lambro. Marco Barra, originario della Campania, viveva da tempo in provincia di Como.

Al momento dello scontro con un furgone che purtroppo gli è stato fatale non aveva i documenti. E’ stato poi identificato dai carabinieri, che hanno rintracciato i familiari, poi arrivati all’ospedale Sant’Anna, dove il 37enne era stato portato in elicottero in condizioni disperate e dove è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

L’incidente è avvenuto sulla Arosio-Canzo, in località Fucine, all’uscita della galleria. Il 37enne avrebbe perso il controllo del monopattino e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgone.