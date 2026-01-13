Il Tar della Lombardia si è pronunciato oggi in merito alla contesa Comune di Como/Associazione Carducci e alla chiusura della scuola primaria di Ponte Chiasso annunciata dall’amministrazione.

In merito agli spazi di viale Cavallotti, il Tar ha confermato la sospensiva dello sgombero, accogliendo la domanda dell’Associazione. Lo annuncia l’avvocato Massimo Forgione. La causa sarà discussa nel merito il 28 aprile 2026. “L’Associazione può quindi ancora godere dei suoi spazi, seppur momentaneamente ridotti – spiega l’avvocato – in attesa che il TAR si pronunci sul merito che andrà a coinvolgere l’intera struttura”.

Per la scuola primaria de Calboli, il Tar ha respinto il ricorso presentato dalle famiglie e non ha concesso la sospensiva. Quindi il provvedimento del Comune, che impone la chiusura dell’istituto, è per il momento valido ed efficace.