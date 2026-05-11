Como celebra gli 80 anni della Repubblica: dal pranzo tricolore in via Volta al concerto allo stadio

Dalla tradizionale cerimonia con le autorità al concerto finale allo stadio Sinigaglia, passando dalla novità di quest’anno, “Il pranzo Repubblicano”, una lunga tavolata tricolore con 500 posti aperta a tutta la cittadinanza: la seconda edizione della Festa della Repubblica targata “Semm Italian”, che ricorda l’80esimo anniversario, propone un ricco calendario di iniziative raccolte nel sito appositamente creato www.semmitalian.it, presentato questa mattina in Prefettura, con il sindaco Alessandro Rapinese e il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca.

Il concerto a partire dalle 19 vedrà esibirsi allo stadio di Como i tre artisti Sayf, Rkomi e Samurai Jay. Al termine, la premiazione dei migliori video del contest “Racconta la Tua Repubblica”.

Le celebrazioni si apriranno domenica 31 maggio con l’esibizione del gruppo S.A.F. dei Vigili del Fuoco che procederanno allo srotolamento di un lungo tricolore dalla sommità della Torre civica del Palazzo del Broletto, ma l’attesa è tutta per la giornata del 2 giugno.

Dopo la cerimonia in piazza Cavour e il pranzo repubblicano in via Volta (per il quale sono già aperte le prenotazioni), nel pomeriggio, le piazze e le vie si animeranno con la Grande Festa delle Associazioni Sportive, mentre dalle 16 piazza Cavour si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere le band finaliste del concorso indetto dal Teatro Sociale di Como “Como Youth Sound”. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, il portico del Palazzo del Broletto diventerà il regno della sperimentazione per bambini e ragazzi di tutte le età con giochi e laboratori.