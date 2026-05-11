Como, girava in città con hashish e un coltello: denunciato un 25enne di Merone

Girava con hashish e un coltello: la polizia ha denunciato per porto abusivo d’armi un 25enne italiano residente a Merone e lo ha anche ha sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sabato sera, in via Anzani, a Como, la polizia ha fermato quattro persone a piedi, tra cui il 25enne che ha cercato di opporsi al controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito, trovando il giovane in possesso di un pezzo di hashish e di 5 grammi di cannabis, oltre a un coltello pieghevole.