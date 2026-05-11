Prima la lite in auto, poi la droga trovata in casa: denunciate tre persone

Sembrava una lite e poi i poliziotti hanno trovato in casa droga e contanti. Denunciate tre persone. Nel primo pomeriggio di sabato un testimone aveva chiamato le forze dell’ordine raccontando di aver visto una donna aggredita in auto da un uomo, mentre percorrevano il tratto autostradale della tangenziale di Como.

Prima la lite in auto, poi la droga trovata in casa: scatta la denuncia per tre persone

I poliziotti li hanno raggiunti e, a casa, sono stati accolti da un 47enne comasco che ha mostrato subito un atteggiamento ostile nei loro confronti. Entrati nell’abitazione, i tre presenti sono apparsi agitati e nervosi e così è partita l’ispezione. Un 38enne è stato trovato in possesso di crack e 270 euro in contanti. Grazie all’intervento delle unità cinofile della guardia di finanza, in casa sono stati trovati anche 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Nascosti nel tettuccio dell’auto, inoltre, sono stati trovati poco più di 15 grammi di hashish.

Per le percosse subite la donna, 39enne di Verbania, non ha voluto sporgere denuncia, ma è stata comunque denunciata per inottemperanza al foglio di via da Como. Denunciato anche il 38enne italiano residente a Limbiate, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio, e il 47enne comasco per resistenza a Pubblico Ufficiale. Quest’ultimo è stato anche sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.