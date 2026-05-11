Como, riempiono le borse e cercano di uscire senza pagare: denunciate due minorenni

Riempiono le borse e cercano di uscire senza pagare: denunciate per furto aggravato in concorso dalla polizia una 16enne peruviana residente a Como e una 15enne italiana.

Nascondono la merce nelle borse e cercano di scappare: in via Carloni arriva la polizia

È successo sabato sera, intorno alle 20.30, quando gli agenti sono intervenuti in un negozio di via Carloni in seguito a una segnalazione di furto da parte del personale della sicurezza, che aveva notato le due minorenni aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto e mettere nelle loro borse della merce. Giunte alle casse automatiche, però, le due giovani hanno pagato soltanto i prodotti che avevano in mano. Fermate dalla polizia, le due sono state trovate in possesso di merce dal valore complessivo di 135 euro. Il responsabile del negozio ha sporto denuncia.