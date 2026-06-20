Furto in una armeria, quattro fermi in Ticino

Quattro arresti in Canton Ticino. L’operazione è scattata verso le 4 di stamattina a seguito di una segnalazione di un furto con scasso in un’armeria in territorio di Camorino. Gli autori si sono dati alla fuga a bordo di un’auto in direzione di Locarno. Ne è nato un inseguimento e la vettura in fuga, una volta giunta in territorio di Minusio, ha continuato la sua corsa tornando in direzione Nord.



L’importante intervento delle forze dell’ordine del territorio, coordinate dalla Polizia Cantonale, ha portato al fermo dell’automobile in territorio di Monte Carasso poco prima delle 5.30. A bordo si trovavano quattro uomini, che si sono dati alla fuga a piedi, e che sono stati in seguito fermati da agenti della Cantonale. Non sono stati segnalati feriti. La refurtiva è stata recuperata.

La task force investigativa congiunta dell’Ufficio federale di polizia e delle polizie cantonali sta esaminando collegamenti con casi simili e conduce indagini nei confronti di eventuali altre persone coinvolte.