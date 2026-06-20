Ultimo saluto questa mattina all’alpinista erbese Graziano Bianchi, morto negli scorsi giorni. Classe 1937, si era appassionato all’alpinismo fin da ragazzo: aveva cominciato ad arrampicare sulle falesie della Valle Bova, vicino a casa, aprendo vie impegnative come quelle del Buco del Piombo con tre percorsi nuovi. Ha scalato montagne e aperto vie sulle Alpi, sulle Ande, in Himalaya, Africa e Groenlandia. Ha organizzato e partecipato a decine di spedizioni in tutto il mondo, alcune con l’esploratore e presentatore televisivo Ambrogio Fogar.
Tra le più rilevanti, nel 1972, la prima salita in Perù alla Cordillera Blanca Nevado.
Addio all’alpinista erbese Graziano Bianchi
Ultimo saluto questa mattina all’alpinista erbese Graziano Bianchi, morto negli scorsi giorni. Classe 1937, si era appassionato all’alpinismo fin da ragazzo: aveva cominciato ad arrampicare sulle falesie della Valle Bova, vicino a casa, aprendo vie impegnative come quelle del Buco del Piombo con tre percorsi nuovi. Ha scalato montagne e aperto vie sulle Alpi, sulle Ande, in Himalaya, Africa e Groenlandia. Ha organizzato e partecipato a decine di spedizioni in tutto il mondo, alcune con l’esploratore e presentatore televisivo Ambrogio Fogar.