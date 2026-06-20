Addio all’alpinista erbese Graziano Bianchi

Ultimo saluto questa mattina all’alpinista erbese Graziano Bianchi, morto negli scorsi giorni. Classe 1937, si era appassionato all’alpinismo fin da ragazzo: aveva cominciato ad arrampicare sulle falesie della Valle Bova, vicino a casa, aprendo vie impegnative come quelle del Buco del Piombo con tre percorsi nuovi. Ha scalato montagne e aperto vie sulle Alpi, sulle Ande, in Himalaya, Africa e Groenlandia. Ha organizzato e partecipato a decine di spedizioni in tutto il mondo, alcune con l’esploratore e presentatore televisivo Ambrogio Fogar.

Tra le più rilevanti, nel 1972, la prima salita in Perù alla Cordillera Blanca Nevado.