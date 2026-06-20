Valle Intelvi, sfilata di auto storiche: presenti 75 vetture

Raduno di auto d’epoca in Valle Intelvi. L’appuntamento è fissato per domani domenica 21 giugno, con organizzazione curata da un gruppo di appassionati locali. Un evento senza scopo di lucro, a fine benefico: è stata infatti organizzata una raccolta di fondi per la Croce Rossa Italiana-comitato della Valle Intelvi.

Il programma dell’evento prevede domani mattina il ritrovo e la registrazione in piazza Carminati a San Fedele dalle 8.30. Poi la sfilata sarà verso l’Alpe Grande, su un percorso da sempre utilizzato dai rally locali, il “Valle Intelvi” e il “Trofeo Aci Como-Villa d’Este”. Dopo la sosta la partenza per Carlazzo, con il pranzo che chiuderà la manifestazione. Hanno aderito 75 partecipanti.