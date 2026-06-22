Principio di annegamento, 47enne in gravi condizioni

Un uomo versa in gravi condizioni per un principio di annegamento nella pozza della cascata Piomogna, in Canton Ticino. Ieri, poco dopo le 16.30, un 47enne cittadino afghano residente in Valle Leventina mentre stava facendo il bagno non è più riemerso dall’acqua.

L’uomo è stato tratto in salvo e riportato a riva da alcuni bagnanti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver continuato le manovre di rianimazione, hanno trasportato il 47enne in elicottero all’ospedale, dove l’afgano versa in gravi condizioni.