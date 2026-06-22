Tricolori giovanili del remo, sette ori comaschi

Conclusi alla Schiranna di Varese i Campionati Italiani Under 23, 17 e Esordienti con una serie di successi per le società comasche.

Tra gli Under 23 doppietta per la Canottieri Lario (“due senza femminile” e “otto misto”) e due ori per Cernobbio (“singolo Pesi Leggeri femminile” e “singolo maschile”).

Tra gli Under 17 una affermazione per l’Unione Sportiva Bellagina (“due senza femminile”) e la Lario (“quattro di coppia maschile”).

La Lario festeggia anche tra gli Esordienti con il successo nel “singolo femminile”.