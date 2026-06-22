Pallacanestro Cantù, definito lo staff di coach Vitucci

La Pallacanestro Cantù ha definito lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore Francesco Vitucci nel lavoro quotidiano con la prima squadra durante la stagione sportiva 2026-2027.

Si parte dalla conferma di Mattia Costacurta come vice, giunge al suo quarto anno consecutivo sulla panchina della compagine brianzola. Insieme a lui lavorerà Mattia Consoli, già al fianco di coach Vitucci nelle esperienze di Brindisi e Treviso. Il ruolo di preparatore fisico verrà infine ricoperto da Federico Conti. Classe 1990, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie e dello Sport presso l’Università degli Studi di Milano, iniziando poi la propria carriera nella pallacanestro a Bernareggio, prima di intraprendere un percorso decennale nell’Olimpia Milano, partendo dalle giovanili fino alla prima squadra. Nella stagione 2025-2026 è stato alla Virtus Bologna. Conti vanta anche due esperienze nel team dei Toronto Raptors durante le Nba Summer League del 2023 e del 2025.