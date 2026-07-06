Blevio, torrente Pertus: dalla Regione 350mila euro per interventi urgenti di messa in sicurezza

A Blevio 350mila euro per interventi urgenti per motivi di sicurezza lungo il torrente Pertus. È quanto ha deliberato oggi la Giunta regionale lombarda, in risposta alle necessità impellenti del piccolo paese che si affaccia sul lago di Como alle prese – ad ogni abbondate precipitazione – con smottamenti e detriti che si riversano sulle case e sulle strade.

“Dopo l’ultimo evento calamitoso del 9 giugno era fondamentale dare un segnale concreto e immediato ai cittadini – spiega l’assessore regionale Alessandro Fermi – Le piogge intense di quel giorno hanno infatti provocato una nuova piena del torrente Pertus, riattivando alcune situazioni di dissesto lungo il reticolo idrico minore, con sviluppo di colate detritiche a causa della presenza di importanti quantità di materiale sciolto e massi lungo i versanti e le aste torrentizie. Fortunatamente – aggiunge l’assessore – le opere realizzate con precedenti finanziamenti hanno svolto una funzione positiva, ma non sono mancati purtroppo alcuni danni. C’è dunque ora necessità di opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della piena funzionalità delle ‘opere di trattenuta’ realizzate lungo l’asta del torrente. Lo abbiamo ribadito più volte, la prevenzione – conclude – non può più essere una scelta, ma deve rappresentare una priorità politica: Regione Lombardia lavora con una visione di lungo periodo”.

Le valutazioni tecniche successive ai sopralluoghi effettuati hanno considerato opportuna una implementazione proprio delle “opere di trattenuta” con altri elementi, per ottimizzare la protezione del tessuto urbanizzato a valle. Lungo il corso e i versanti del torrente Pertus, infatti, restano ancora importanti quantità di materiale che potrebbero essere mobilizzate in caso di nuovi eventi temporaleschi, e interessare l’urbanizzato a valle, bypassando le opere di difesa ora sature e non pienamente funzionali. Anche per questi motivi si è deciso di intervenire con urgenza.

“Voglio ringraziare di cuore il sindaco Alberto Trabucchi per la forza e la determinazione che ha dimostrato in questi anni – chiosa Fermi -. Intervenire con tempestività significa non solo tutelare l’incolumità pubblica, ma anche preservare il territorio e assicurare maggiore serenità alle comunità locali. Continueremo a lavorare affinché la sicurezza del territorio resti una priorità”.