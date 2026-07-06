Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso, ennesima mattina di disagi per i pendolari

Mattinata bollente sulle linee ferroviarie che si collegano con Milano e non per il caldo, o meglio non solo. Un guasto alla Stazione Centrale e un altro alla linea ferroviaria tra le stazioni di Varese e Gallarate hanno causato variazioni di percorso, cancellazioni e ritardi fino a 40 minuti sia per i mezzi diretti a Como San Giovanni e verso Chiasso sia per quelli che viaggiavano in direzione del capoluogo lombardo.

Inizia, dunque, nel peggiore dei modi la settimana per i pendolari, tra loro anche i numerosi comaschi che si spostano con per motivi di lavoro o studio.

Dalle 9 la circolazione è rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale e questo ha provocato ricadute su numerose direttrici anche sull’Alta Velocità gli Intercity e gli Eurocity oltre che sui convogli regionali. Questo ha determinato tempi lunghi per gli spostamenti e inevitabili riorganizzazioni. Insomma l’ennesima mattinata di passione. Gli avvisi sono stati pubblicati sia sul sito di Trenord che su quello di Trenitalia.