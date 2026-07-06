“Governance Poll 2026” , in calo il consenso del sindaco Rapinese

Consenso di Alessandro Rapinese, sindaco di Como, in calo. Lo aveva rivelato il sondaggio di Etv commissionato all’Istituto Piepoli, lo ribadisce, ora, un’altra rilevazione, Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che testa l’apprezzamento degli elettori. Un appuntamento annuale sempre temuto dagli amministratori di tutte le città.

Per Rapinese la situazione, rispetto ad un anno fa, è peggiorata. Nella classifica di gradimento nel 2025 Rapinese si collocava al 30esimo posto con una lieve crescita di consensi. Il criterio utilizzato è il confronto con i voti ottenuti il giorno della elezione e il calcolo della differenza.

Ora, in questo 2026, la situazione è cambiata. Rapinese è finito in 62esima posizione con un consenso calato del 3,9%. Adesso il suo punteggio è 51,5.

In testa alla graduatoria Sara Funaro, di Firenze, davanti al collega di Ascoli, Marco Fioravanti e a Gaetano Manfredi di Napoli.

In Lombardia il migliore sindaco, secondo il sondaggio, è Giuseppe Sala, di Milano, al decimo posto della classifica governance Poll 2026, con un consenso del 59,5% in aumento dell’1,8%. Consenso in crescita al 53,5% (+3,1%) anche per il primo cittadino di Pavia Michele Lissia, per quello di Monza Paolo Pilotto (53,5%, +2,3%) e per Marco Scaramelli di Sondrio (58%, +0,1%).