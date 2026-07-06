Incidente e lavori, rallentamenti sulla Statale per Lecco

Rallentamenti questa mattina per il traffico sulla statale per Lecco in entrata e in uscita da Como. Un incidente nella zona di Lora tra un’auto e una moto ha creato problemi alla viabilità. Una giornata in cui, peraltro, erano state già state registrate code per alcuni lavori stradali in ingresso città.

I mezzi di Areu, usciti in codice giallo, sono poi rientrati in codice verde, quindi con una situazione più confortante rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Coinvolte tre persone, due uomini di 88 e 20 anni e una donna di 29.



