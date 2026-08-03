Faloppio, donna morta nel prato vicino al cimitero di Gaggino. Si attende l’esito dell’autopsia

Si cerca di fare chiarezza sulla morte di una donna di 46 anni di Faloppio trovata senza vita in un prato – vicino al percorso vita – non lontano dal cimitero di Gaggino. La scoperta risale a ieri pomeriggio. A dare l’allarme il compagno. Pare che i due si fossero addormentati sull’erba diverse ore prima, lei però non si è più svegliata. Sarà l’autopsia a svelare le cause del decesso di Lisa Molinari. Al momento si ipotizza un malore, non vi sarebbero segni riconducibili a una morte violenta. Con i carabinieri di Faloppio ieri anche il sindaco Giuseppe Prestinari che conosceva la donna di vista.