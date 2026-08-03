Faloppio, donna morta nel prato vicino al cimitero di Gaggino. Si attende l’esito dell’autopsia

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Michela Vitale

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Si cerca di fare chiarezza sulla morte di una donna di 46 anni di Faloppio trovata senza vita in un prato – vicino al percorso vita – non lontano dal cimitero di Gaggino. La scoperta risale a ieri pomeriggio. A dare l’allarme il compagno. Pare che i due si fossero addormentati sull’erba diverse ore prima, lei però non si è più svegliata. Sarà l’autopsia a svelare le cause del decesso di Lisa Molinari. Al momento si ipotizza un malore, non vi sarebbero segni riconducibili a una morte violenta. Con i carabinieri di Faloppio ieri anche il sindaco Giuseppe Prestinari che conosceva la donna di vista.   

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