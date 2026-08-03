È morto Cesare Baroni, storico dirigente dello sport comasco

Lutto nello sport comasco per la scomparsa, a 91 anni, di Cesare Baroni. L’annuncio è stato dato dalla famiglia: l’ultimo saluto sarà domani alle 11 nella chiesa parrocchiale di Senna Comasco, preceduto dal Rosario.

Cesare Baroni è ricordato soprattutto come lo storico presidente della FederCiclismo comasca: in questo ruolo è stato fautore del rilancio del Giro della Provincia Allievi e ha riportato sul Lario il Piccolo Giro di Lombardia Under 23. È stato inoltre consigliere del Gruppo sportivo Ghisallo e del Museo del Ciclismo oltre che presidente dell’associazione Veterani dello Sport di Como.