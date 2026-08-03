Infortunio sul lavoro a Mozzate, grave operaio 51enne portato all’ospedale di Varese

Infortunio sul lavoro a Mozzate in via Piccinelli poco prima delle 17. Poche le informazioni fin qui trapelate. Da quanto è emerso un uomo di 51 anni risulta gravemente ferito. Dopo le prime cure dei soccorritori, arrivati in codice rosso, è stato trasferito all’ospedale di Varese con l’elicottero. Da quanto è emerso sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato da una balla di materiale plastico del peso di circa 700 chili.

Allertati, come avviene normalmente in questi casi, i tecnici dell’Ats Insubria per le verifiche del caso. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.