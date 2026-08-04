Como, ruba al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza. Arrestato 31enne pakistano

Ruba al supermercato, aggredisce l’addetto alla sicurezza e danneggia una porta scorrevole: un 31enne pakistano, irregolare, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per furto, rissa e violazione delle norme sull’immigrazione, è stato arrestato dalla polizia di Como per rapina aggravata e danneggiamento.

Alle 15.30 di ieri, una volante è stata inviata al supermercato di piazza Matteotti dopo la segnalazione di un furto di merce. Il pakistano, dopo essere stato scoperto e invitato a restituire i prodotti rubati, ha aggredito l’addetto alla vigilanza spingendolo e lanciandogli contro un estintore, nel tentativo di scappare. Il responsabile, assieme ad un altro dipendente, ha cercato di inseguire l’uomo che avrebbe minacciato i due di nuove ritorsioni.

Gli agenti hanno poi individuato e fermato il ladro, trovando nel suo zaino la merce rubata, subito restituita. Il pakistano è stato portato al carcere del Bassone.