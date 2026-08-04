Sicurezza nel Lago di Como, le proposte del Pd in tre punti

Sul tema della sicurezza nel Lago di Como interviene il Partito Democratico, che lancia una proposta in tre punti da presentare in consiglio comunale.

Gli esponenti dem chiedono l’installazione, nei punti di maggiore afflusso, di cartelli di grandi dimensioni e ad alta visibilità, multilingue con testi chiari e sintetici, linguaggio iconografico, con immagini e pittogrammi che illustrino i pericoli specifici, e codici di emergenza.

Viene richiesto anche il posizionamento di una o più stazioni di salvataggio ad accesso rapido lungo le spiagge, equipaggiate con salvagenti anulari dotati di cime galleggianti di lunghezza adeguata al lancio da riva, colonnine di sicurezza protette ma facilmente accessibili in caso di emergenza, con istruzioni visive sull’uso corretto del dispositivo di lancio.

Infine, gli esponenti del Pd invocano l’attivazione di un servizio di monitoraggio e prevenzione durante i giorni e le fasce orarie a maggior rischio, avvalendosi del supporto dei volontari della Protezione Civile, sia via terra con il pattugliamento delle sponde per fare informazione preventiva ed esortare i bagnanti al rispetto delle norme di sicurezza, sia via lago, con imbarcazioni di supporto per un monitoraggio ravvicinato della costa.