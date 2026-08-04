Un tedesco di 67 anni è in pericolo di vita per un incidente in montagna in Vallemaggia, in Canton Ticino. Ieri, poco dopo le 16, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.
In base a una prima valutazione medica, il 67enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.
Incidente in montagna in Vallemaggia, escursionista in pericolo di vita
Un tedesco di 67 anni è in pericolo di vita per un incidente in montagna in Vallemaggia, in Canton Ticino. Ieri, poco dopo le 16, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.