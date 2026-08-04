Incidente in montagna in Vallemaggia, escursionista in pericolo di vita

Un tedesco di 67 anni è in pericolo di vita per un incidente in montagna in Vallemaggia, in Canton Ticino. Ieri, poco dopo le 16, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 30 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 67enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.