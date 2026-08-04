Como, spray urticante nell’impianto di condizionamento del B&B di viale Innocenzo XI

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera poco dopo le 22.30 nel bed&breakfast di viale Innocenzo XI, dopo si trovavano circa 150 ospiti. I pompieri hanno effettuato un sopralluogo dopo la segnalazione di disturbi respiratori di alcuni turisti che alloggiavano nella struttura. Tre squadre hanno provveduto all’evacuazione preventiva del B&B. Il personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e un’automedica si è preso cura di due turisti, per i quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Secondo le prime ipotesi, qualcuno avrebbe diffuso dello spray urticante nell’impianto di condizionamento. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. Dopo un’attenta ricognizione e un sopralluogo congiunto dei vigili del fuoco con il tecnico manutentore, sono stati fatti rientrare gli ospiti all’interno della struttura ed è stato vietato al gestore del B&B l’utilizzo dell’impianto di condizionamento del piano terra.