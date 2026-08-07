Blevio, si ferisce a una gamba con l’elica della barca: turista 38enne soccorso dalla Guardia costiera

Si ferisce a una gamba con l’elica della barca, un turista straniero di 38 anni è stato soccorso dalla Guardia costiera. La segnalazione è arrivata ieri alla Sala Operativa di Milano, che coordina i soccorsi sui tre bacini di Como, del Garda e del Lago Maggiore, da parte di un diportista che ha notato una imbarcazione noleggiata alla deriva davanti a Blevio, con una persona a bordo, ferita con l’elica ad una gamba, con notevole perdita di sangue.

Secondo quanto ricostruito, la moglie dell’uomo era intenta a tranquillizzare i tre figli piccoli, spaventati dalla situazione. Immediato il soccorso della Guardia Costiera, che oltre a far intervenire la Motovedetta CP 607, in quel momento impegnata in vigilanza di balneazione nelle acque antistanti il Tempio Voltiano di Como, ha richiesto l’intervento di un’autoambulanza da far convergere su Blevio.

I guardiacoste, dopo essersi resi conto della criticità della situazione, si sono messi alla guida della barca e l’hanno condotta al pontile di Blevio, dove nel frattempo era arrivata l’autoambulanza. Affidato ai sanitari, il 38enne è stato prima medicato sul posto e poi trasferito in ospedale, mentre i militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e controllato la documentazione relativa alla società di noleggio.