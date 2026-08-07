Champions League 2026-2027, tra venti giorni a Nyon il sorteggio

E’ una data che tutti i tifosi tengono segnata in rosso sull’agenda, anche se qual giorno non sono previste partite. Il 27 agosto a Nyon, in Svizzera, sono previsti i sorteggi della fase campionato di Champions League, alla quale prenderà parte anche il Como, dopo lo storico pass conquistato nell’ultimo campionato. Mancano esattamente 20 giorni.

La Champions ha già preso il via con la fase di qualificazione lo scorso 8 luglio (è in corso il terzo turno), ma il Como e le altre squadre dei più importanti campionati europei entreranno in lizza nel turno in calendario l’8 settembre.

Tra le squadre più note che stanno cercando di ottenere il pass, la Stella Rossa Belgrado, Dinamo Zagabria, Levski Sofia, Olympiakos, Olimpique Lione, Bodø/Glimt, Fenerbahce e Sparta Praga.

L’8, 9 e 10 settembre partirà poi la fase campionato con un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta.

Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027. Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati e termineranno la loro esperienza europea 2026-2027.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid (l’impianto dell’Atletico) fissata per sabato 5 giugno 2027.

Tra le possibili avversarie del Como di Cesc Fabregas, i più grandi nomi: le spagnole Real Madrid, Atletico e Barcellona, le inglesi Liverpool, Arsenal, Manchester City e Manchester United, i campioni del Paris Saint Germain, i tedeschi Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund, i portoghesi del Porto e gli olandesi del Psv. L’Italia, oltre che dai lariani, sarà rappresentata da Inter, Napoli e Roma. Due possibili avversarie, Lens e Villarreal hanno tra l’altro recentemente partecipato alla Como Cup, e hanno disputato la finale, che ha visto il successo della formazione francese.