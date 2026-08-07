Spaccio nei boschi tra Fino Mornasco e Cadorago, arrestato 27enne

Colto in flagranza di reato mentre spacciava, un 27enne già noto alla giustizia, anagraficamente residente in Cassina Rizzardi, ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Fino Mornasco.

Nel corso di un servizio di controllo nell’area boschiva compresa tra Fino Mornasco e Cadorago, nella serata di ieri, i militari hanno sorpreso il giovane mentre cedeva la droga a due acquirenti. I carabinieri hanno sequestrato la sostanza appena comprata, per la somma di 20 euro, quantificata in 0,6 grammi di hashish e 1,5 grammi di eroina.