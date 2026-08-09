Canton Ticino, tamponamento in autostrada e serata da incubo

Un sabato sera da incubo per la viabilità in Canton Ticino con gli automobilisti che si sono ritrovati bloccati in autostrada per ore, a causa di un incidente avvenuto alle 17.30. Si è formata una lunghissima colonna con il traffico in tilt anche nei paesi lungo l’arteria, dove si è riversato il traffico.

L’incidente in direzione Nord sull’A2 a Mezzovico per il tamponamento tra una vettura e un camper spagnolo, con quest’ultimo mezzo che è uscito di strada terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, i Pompieri di Lugano e Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le sette persone coinvolte in ospedale.

In base a una prima valutazione medica il conducente dell’automobile ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita; il conducente del camper ferite di una certa gravità. I passeggeri di entrambi i veicoli hanno riportato leggere ferite.