Persona scomparsa, ricerche al Lago del Segrino

Ricerche in corso al Lago del Segrino, nel Triangolo Lariano, per una persona scomparsa. Su richiesta dei Carabinieri, dalle 10 di questa mattina sono in corso le operazioni. Ieri in serata è stato rinvenuto materiale da bagnante in riva al lago in una spiaggetta pubblica a fianco al lido e pertanto a seguito della segnalazione sono state avviate le verifiche del caso.

A supporto delle squadre del comando dei vigili del fuoco di Como sono al Segrino anche sommozzatori e specialisti nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), che mediante l’impiego di droni stanno effettuando ricognizioni aeree dell’area interessata.