Il Como presenta la seconda maglia, l’esordio nella partita contro l’Arsenal

In occasione della trasferta in Inghilterra per le sfide con Arsenal e Liverpool, Como 1907 e Adidas hanno presentato oggi la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027, disegnata da Rhuigi Villaseñor in collaborazione con l’azienda di abbigliamento sportivo tedesca.

I giocatori hanno indossato la nuova divisa durante il viaggio da Milano a Londra. La nuova divisa verrà indossata in campo per la prima volta nell’amichevole pre-stagionale contro l’Arsenal.

Caratterizzata da una base bianca e pulita, la maglia presenta sottili righe verticali tono su tono su tutta la parte anteriore e posteriore. I dettagli navy incorniciano il colletto e le maniche e proseguono attraverso le tre strisce di Adidas sulle spalle.

Rhuigi Villaseñor ha dichiarato: “Questa maglia ha il carattere di qualcosa di classico, le righe sottili, il colletto, ma è stata realizzata per questa squadra e per questo momento. L’abbiamo svelata mentre i giocatori partivano per Londra perché è proprio lì che inizia davvero la storia di una maglia da trasferta”.