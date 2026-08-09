Como, ufficiale l’ingaggio di Chalobah. Fabregas: “Ci darà forza, velocità e personalità”

Dopo l’arrivo in Italia e le visite mediche, dopo aver svolto ogni passaggio burocratico iI Como 1907 ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del difensore della Nazionale inglese Trevoh Chalobah, che arriva dal Chelsea. Il ventisettenne ha firmato un contratto fino al 2031.

Nato nel 1999, Chalobah è entrato a far parte del vivaio del Chelsea all’età di nove anni, scalando le categorie giovanili del club prima di affermarsi in prima squadra. Dopo aver maturato esperienza in prestito con l’Ipswich Town, l’Huddersfield Town e al Lorient, ha esordito con il Chelsea nella Supercoppa Uefa 2021, contribuendo alla conquista del trofeo da parte del club. Chalobah ha collezionato oltre 150 presenze con il Chelsea tra competizioni nazionali ed europee.

Dopo aver rappresentato l’Inghilterra in tutte le categorie giovanili, Chalobah ha esordito in Nazionale maggiore nel 2025 facendo parte della rosa che si è classificata terza ai Mondiali 2026.

“Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale – ha detto il nuovo acquisto – Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l’incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia”.

“Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club – sono le parole dell’allenatore Cesc Fabregas – Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare. Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il Como”.