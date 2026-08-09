Monte Moregallo, incendio domato. Attesa per la riapertura della Lecco-Bellagio

L’incendio sul Monte Moregallo è stato domato. Nelle ultime ore da parte dei vigili del fuoco sono proseguite le operazioni di controllo e di bonifica. Prima, attraverso i droni, erano stati identificati gli ultimi focolai, che sono stati spenti con sganci di acqua mirati con l’elicottero. Nella giornata di lunedì, dopo ulteriori controlli, potrebbe essere decisa la riapertura della strada che collega a Bellagio, che è stata chiusa negli ultimi giorni per ragioni di sicurezza.

Tra gli interventi di questi giorni da parte dei vigili del fuoco il salvataggio di una capra che, spaventata dalle fiamme e dal fumo, si era allontanata dalla zona di pascolo rimanendo intrappolata su una stretta cengia rocciosa, nell’impossibilità di salire o scendere autonomamente. ​L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza dell’animale bloccato sul costone impervio. Giunti sul posto, i pompieri hanno allestito un sistema di calata tramite manovre su corda. Un operatore si è quindi fatto calare lungo la parete verticale per raggiungere l’animale, assicurarlo e riportarlo sul sentiero in totale sicurezza. ​La capra, che non ha riportato lesioni, è stata successivamente liberata in una zona sicura distante dal fronte del fuoco.