Sedicenne comasca in coma etilico fuori dalla discoteca a Porto Cesareo

Una ragazza 16enne della provincia di Como, in vacanza con i genitori a Porto Cesareo, in Puglia, è stata soccorsa nella notte priva di sensi all’esterno di una discoteca di Taviano, in provincia di Lecce, dove aveva trascorso la serata assieme a delle amiche. La 16enne sarebbe stata soccorsa da un’ambulanza del 118 chiamata dalle stesse amiche. Sul posto si è recata anche una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, a cui le minori avrebbero confermato di aver bevuto alcolici. La giovane è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano in stato di coma etilico e questa mattina è stata dimessa. Non sembrerebbe ricordare nulla. Presenterebbe dei graffi sulle gambe di cui non ha saputo fornire spiegazioni. Per il momento i genitori non hanno sporto denuncia, ma la ragazza sarà sottoposta a specifici accertamenti sanitari.