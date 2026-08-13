Carbonate, palloncini bianchi in cielo per l’ultimo saluto ad Alessandro

La chiesa di Santa Maria Assunta a Carbonate non è riuscita a contenere tutti coloro che nel pomeriggio hanno voluto partecipare ai funerali di Alessandro Terrazzini, il 18enne morto in un tragico schianto nella notte tra domenica e lunedì mentre percorreva la via Emilia con il suo scooter per raggiungere gli amici al mare. Alessandro, 18 anni compiuti a giugno, lascia i genitori e i due fratelli. Frequentava l’istituto professionale IAL di Saronno, in provincia di Varese, e svolgeva l’alternanza scuola-lavoro in un’officina di Saronno. Presenti in chiesa i compagni della squadra di baseball in cui Alessandro giocava. Sulla bara sono stati posati il casco e la maglia della squadra.

La messa è stata concelebrata da don Michele Ravizza, ex sacerdote di Carbonate, e don Riccardo Fumagalli, attuale coadiutore del parroco. Durante l’omelia, don Michele ha esortato la comunità alla vicinanza.

Tanti i conoscenti e gli amici, anche molti motociclisti, che hanno voluto lasciare un messaggio e dare l’ultimo saluto ad Alessandro sul sagrato della chiesa. Al termine della celebrazione, sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi.