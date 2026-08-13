La chiesa di Santa Maria Assunta a Carbonate non è riuscita a contenere tutti coloro che nel pomeriggio hanno voluto partecipare ai funerali di Alessandro Terrazzini, il 18enne morto in un tragico schianto nella notte tra domenica e lunedì mentre percorreva la via Emilia con il suo scooter per raggiungere gli amici al mare. Alessandro, 18 anni compiuti a giugno, lascia i genitori e i due fratelli. Frequentava l’istituto professionale IAL di Saronno, in provincia di Varese, e svolgeva l’alternanza scuola-lavoro in un’officina di Saronno. Presenti in chiesa i compagni della squadra di baseball in cui Alessandro giocava. Sulla bara sono stati posati il casco e la maglia della squadra.
La messa è stata concelebrata da don Michele Ravizza, ex sacerdote di Carbonate, e don Riccardo Fumagalli, attuale coadiutore del parroco. Durante l’omelia, don Michele ha esortato la comunità alla vicinanza.
Tanti i conoscenti e gli amici, anche molti motociclisti, che hanno voluto lasciare un messaggio e dare l’ultimo saluto ad Alessandro sul sagrato della chiesa. Al termine della celebrazione, sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi.
Carbonate, palloncini bianchi in cielo per l’ultimo saluto ad Alessandro
La chiesa di Santa Maria Assunta a Carbonate non è riuscita a contenere tutti coloro che nel pomeriggio hanno voluto partecipare ai funerali di Alessandro Terrazzini, il 18enne morto in un tragico schianto nella notte tra domenica e lunedì mentre percorreva la via Emilia con il suo scooter per raggiungere gli amici al mare. Alessandro, 18 anni compiuti a giugno, lascia i genitori e i due fratelli. Frequentava l’istituto professionale IAL di Saronno, in provincia di Varese, e svolgeva l’alternanza scuola-lavoro in un’officina di Saronno. Presenti in chiesa i compagni della squadra di baseball in cui Alessandro giocava. Sulla bara sono stati posati il casco e la maglia della squadra.