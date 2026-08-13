Ponte Lambro, un falò provoca l’incendio al tetto di un’abitazione

Incendio al tetto di un’abitazione questa mattina a Ponte Lambro, in via Cavriola. Alle 11.10 la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Como si è attivata dopo una segnalazione, inviando le squadre della Centrale di Como e dei distaccamenti di Canzo e Erba. Dalla combustione di scarti vegetali è scaturito un incendio che prima ha interessato un pino ad alto fusto situato nelle immediate vicinanze. Il forte calore sprigionato e lo sviluppo verticale del rogo hanno successivamente intaccato la copertura in legno di un condominio adiacente.

Non si segnalano persone ferite. Un 73enne è stato portato all’ospedale di Erba per accertamenti. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i danni sono stati limitati a 40 metri quadrati di tetto.